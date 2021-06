El hijo de García Márquez homenajea a sus padres con 'Gabo y Mercedes, una despedida': "Me ha acercado a ellos y a mí mismo"

Gabriel García Márquez es uno de los grandes escritores y periodistas del siglo XX, con obras tan conocidas como '100 años de soledad'. Su hijo, Rodrigo García, también tiene mucha popularidad en la industria del cine y, además, ha publicado el libro 'Gabo y Mercedes, una despedida', donde reivindica la figura tanto de su padre como de su madre. Charlamos con él y nos explica que le ha dado la posibilidad de acercarse a ellos: "No solo a ellos, sino también a mí mismo".

García señala que esta obra trata también el tema de la muerte, uno muy recurrido por su padre, pero recuerda que "la obsesión con la pérdida y el fallecimiento es frecuente en los escritores". Además, le ha servido para solucionar sus dudas, "expresar sus temores y enfrentarse a la pérdida de sus progenitores", así como conocer más detalles sobre su vida.

Su madre le pidió que tuviera cuidado y distinguiera bien entre la vida pública y la privada, y justo se ha publicado con su fallecimiento, no obstante, indica que no tiene relación: "Antes de que nos dejara, yo había empezado a escribir ideas sueltas pero no sabía qué hacer con ellas. Justo después formé una idea y lo convertí en libro. Manifiesta que la obra funciona como una despedida, de ahí su nombre, y no para "revelar secretos espectaculares".

El carisma de García Márquez

La figura de García Márquez era muy popular y su hijo considera que se trata "por su personalidad y sentido de humor", además de a sus libros. "La gente asumía que eran amigos, es lo que suele suceder con las celebridades carismáticas", anota.

Como todos los adolescentes, se distanció de la figura de sus padres para buscar la individualidad, pero con los años esto deja de estar presente y ahora "ya tiene edad para relacionarse con esto".