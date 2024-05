Errejón, sobre la respuesta de España a Milei: "Nos hubiera gustado la misma contundencia contra el Gobierno genocida de Israel"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón comienza su entrevista en Julia en la Onda con una defensa de las medidas propuestas por Sumar como la aprobación hoy del subsidio de desempleo, tras la cuál considera que está la acción de su partido: "A la legislatura le está costando echar a andar. Estamos proponiendo una serie de medidas para que el Gobierno recupere la iniciativa, creo que les estamos sacando de la parálisis. Las campañas son un medio para conseguir mayorías suficientes para cambiar la vida de la gente".

"España progresa cuando a las familias trabajadoras les va mejor, ese es nuestro modelo. Que la economía vaya bien, pasa por que la economía de las familias vaya bien. Avanzamos por el empuje de Sumar en el Gobierno", añade.

Pese a todo, hace unos meses Sumar no llegó a un acuerdo para aprobar las ayudas de la ley omnibús de Sánchez: "Hubiera sido mejor aprobarla hace seis meses, no es una buena noticia haberlos perdido. Siempre estuvimos dispuestos a negociar, lo importante es que ha salido adelante. El camino es el uso de la política no para atacar sino para reducir la brecha de desigualdad"

Errejón valora la reunión de Milei en el Palacio de Vistalegre con sus seguidores, precisamente en un lugar que encumbró el inicio de Podemos: "Sentí repulsión moral. La vida sé que duele mucho a la gente. Frente a eso hay tres respuestas, los que dicen que hay que aguantar. La segunda, la de los fascistas que se reunieron el otro día que es echar la culpa a los más débiles. Y la tercera que es plantar cara a los poderosos y usar la política para equilibrar la balanza. Yo vi a un montón de cobardes que como no se atreven con los de arriba, se meten con los más débiles. El señor Milei dijo que odia la justicia social, aquí es lo contrario"

"Hay que hacer respetar la soberanía de España. Milei es un irresponsable. Vino a insultar al Gobierno español porque necesita hacer mucho ruido para tapar la desastrosa situación de su país. En Argentina hoy mucha gente lo pasa muy mal fruto de los recortes", dice sobre la respuesta de España pero añade un matiz, después de las acusaciones de Netanyahu a Bustinduy: "Nos hubiera gustado la misma contundencia contra el fanfarrón Milei que contra el Gobierno genocida de Israel. El mundo no puede hacer como que no pasa nada mientras se asesinan a 34.000 personas. El mundo no va a ser mejor porque se extermine en directo a un pueblo que no tiene nada que ver con los ataques terroristas de Hamás".

"Nos ha preocupado la reunión de Milei con la oligarquía española, que se haga una foto con el alto empresariado español, es una preocupación", añade. "El PP está criando cuervos que irán a por sus ojos. Cuervos de ultraderecha que van legitimando. Mientras no se den cuenta el problema no es que lleguen al Gobierno, es que arrastren a otros a sus posiciones. Nos hubiera gustado una defensa de las instituciones de España y no una posición de equidistancia", comenta.

Respecto a la guerra en Gaza vuelve a insistir en su clara postura: "Hay que ampliar la coalición de estados que apoyan medidas contra el genocidio y pedimos que se respeten las resoluciones de la Naciones Unidas. En nuestra opinión el Gobierno español está dando pasos pero lentos e insuficientes"

Otro de los choques con el PSOE se produjo por el buque en Cartagena. En Sumar señalaron que tenía armamento para Israel algo que desde Ferraz desmintieron: "Lo que dijimos es que había cosas que no cuadraban. Había más de una docena de contenedores sin identificar y ante eso queríamos que lo inspeccionaran en aduanas. Algo había que ocultar cuando finalmente no paró en Cartagena. Si la documentación es contradictoria que suban agentes de aduanas. Pero varias horas después prefirieron salir corriendo de madrugada".

De los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, extrae una reflexión: "En esa reflexión lo que constató es que técnicas de acoso y derribo de los conservadores ahora llegaban hasta las puertas de la Moncloa. La pregunta tras eso es si las izquierdas tienen derecho a gobernar. El problema es que uno no puede hacer una reflexión y volver sin nada".

No se muestra optimista con la renovación del CGPJ: "El PP se está riendo de todos, evidentemente no quiere. Solo respeta las normas cuando les gusta y si no, secuestran la pelota y se la llevan. El órgano de los jueces lleva cinco años secuestrado por el PP".

Y tras las elecciones en Cataluña, hace una visión de lo que puede suceder: "La campaña del PSC me ha recordado en muchos casos a políticas del PP en Madrid. Si el señor Illa quiere ser presidente debe mirar a la izquierda. Mi impresión es que no se van a dar pasos hasta que pasen las elecciones europeas.