Emigrantes españoles que viven un infierno en Holanda: "Su situación no dista mucho de la de los temporeros marroquíes"

La migración no es una causa que solo afecte a los que buscan venir a Europa para huir de la pobreza o la guerra... muchos españoles también se marcharon cuando estalló la crisis de 2008. Un alto porcentaje se marchó a trabajar a Holanda, al puerto de Róterdam, el mayor centro logístico de Europa. La emigración no ha hecho sino acrecentarse en estos años.

"Muchos españoles son contratados por empresas de trabajo temporal con la promesa de que van a trabajar y la verdad es que los llevan a vivir a sitios en malas condiciones y les hacen esperar hasta que los necesitan", asegura José Ángel Calderón, que considera que su diferencia no dista demasiado de la de los temporeros en España. "En los almacenes globales la gestión de la mano de obra no busca fidelizar a los más capaces, solo mano de obra", asegura Andrés Pedreño.

Ingeniero informático en España, "un trozo de carne" en Holanda

Adrián Muñoz es ingeniero informático y trabaja descargando camiones en Holanda. "Lo encontré a través de un amigo, cuando contacté con ellos ni siquiera me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar equis horas, sino que el día de la entrevista personal me contratarían y me pondría a trabajar directamente... sabía que iba a trabajar descargando camiones pero me prometieron cosas que luego fueron humo", nos cuenta en Julia en la Onda.

En temporada, nos cuenta, llegaba a trabajar entre 10 y 16 horas bajo la promesa de trabajar 10 euros la hora, pero asegura que el salario se queda en 200 euros después de que te resten lo que se refiere a seguro y alquiler por una habituación minúscula, de 5 metros cuadrados y que tiene que compartir. Asegura que cuando llegó, se encontró con que le llevaron a vivir a una residencia en la que tenía que compartir con 100 personas la cocina.

Como él, 50.000 trabajadores españoles se encuentran en la misma situación.