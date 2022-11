Dolores Redondo, sobre 'Esperando al diluvio': "Es un experimento literario en el que preparo una sorpresa para el lector"

Agosto de 1983. Aquel verano, mientras sonaba El amor de hombre de Mocedades y en plena celebración de la semana grande Bilbao, una riada anegó la propia ciudad y un centenar de pueblos. En este contexto se enmarca 'Esperando al diluvio', la última novela de Dolores Redondo en la que un detective escocés persigue a John Biblia, un reconocido asesino en serie para la historia policial de Escocia.

"John Biblia es una leyenda para la historia policial escocesa. En 1968 y 19669 se llevó a tres mujeres de la misma discoteca, de Glasgow, las estranguló y violó, no sabemos en qué orden. Las dejó semidesnudas y solo con la tercera víctima se dieron cuenta de que estaban ante una serie", ha contado Dolores Redondo en Julia en la onda, que ha añadido que se trata de la "mayor caza del hombre que se ha hecho nunca jamás en Escocia", ya que nunca más dieron con Biblia al cabo de los años.

En la novela, Dolores Redondo construye a John Biblia una "huida", en la que trata de darle caza Noah, el verdadero protagonista del libro. "Noah siente una corazonada y, aunque nadie entiende sus impulsos y está en uno de los peores momentos de su vida, decide terminar de darle sentido a la misma", narra la escritora, que considera que el duelo es un tema "muy recurrente" en la obra: "Me enfrenté a la pérdida de otros desde muy pronto. Cosas que me han sucedido en la vida me han hecho pensar en lo poco que sabemos de acompañar al inicio y final de la misma".

'Esperando al diluvio' vive muchos momentos con tormentas, una de las situaciones climatológicas más presentes en las novelas de Dolores Redondo. La escritora asegura que le interesan las tormentas, el "sacudir al personaje desde el interior, hacerlo tiritar, que sienta la noche sobre él y que eso le haga aprender". Además, ha confirmado que se trata de una única edición, no es una trilogía ni una saga: "Es un experimento literario en el que preparo una sorpresa para el lector, como si preparase una fiesta de cumpleaños para que les guste mucho".