"Quería dar ejemplo a mis alumnos y me opuse a esas instrucciones de la consejería", ha dicho Diego Reina en Julia en la onda. Diego es profesor en el instituto Alfonso X el Sabio de Murcia, y ya es el primer objetor de conciencia al pin parental: "La reacción del alumnado ha sido espectacular. Ha sido un ejemplo para ellos y no van a consentir que les digan cómo tiene que ser su educación", ha dicho.

Diego Reina ha afirmado que entiende a muchos compañeros que no llegan al límite de oponerse al pin parenta, aunque insiste en que la propia consejera, Esperanza Moreno, no está a favor de la medida. "El conferenciante que traje a mi clase es exconsejero de Cultura del PP, y por eso no quiere seguir avanzando. Es un sinsentido, una medida que dicen que es una victoria ideológica frente a la izquierda. Yo estoy dispuesto a declarar y a asumir las consecuencias".

Además, se lamenta de la importancia electoral a la hora de meterse en el ámbito educativo: "Muchos profesores dicen que sienten vergüenza porque el primer para aprobar los Presupuestos era el veto parental. No tiene ningún sentido, es una pequeña minoría que no tiene importancia dentro del sector educativo, pero electoralmente sí lo tiene. Lo están aprovechando para controlar y dominar la educación pública".

