David Cervelló, triple campeón de Europa de marcha atlética en la categoría de veteranos

David Cervelló, presentador del programa Nits de Radio, en Onda Cero, se ha proclamado triple campeón de Europa de marcha atlética en la categoría de veteranos de entre 40 y 45 años. Las tres medallas de oro corresponden a la prueba individual y por equipos de 10km y a la individual de 30km.

Nuestro compañero nos cuenta algunas anécdotas durante el fin de semana. Una de ellas, fue el momento en el que le llaman por megafonía para subir a recoger su medalla y la pronunciación de su apello fue "Serbello". David Cervelló bromea y comenta que "no sabía si subir porque no pensaba que era yo". No obstante, la ceremonia de entrega fue a pedir de boca con himno incluido.

También nos cuenta otra anécdota con una fruta exótica que comió antes de la prueba. Asegura que "me dijeron que estaba muy buena y venía bien. Me lo que pasó es que era muy indigesta". Tanto es así, que David Cervelló pidió permiso a los jueces para parar y poder ir al inodoro.

Por otro lado, nos cuenta cómo ha sido el entrenamiento durante estos meses para poder llegar en forma a Madeira. Cervelló compagina el atletismo, la radio y la familia y explica que "no ha sido fácil entrenar con el confinamiento".

Por último, nos habla de la diferencia que existe entre la marcha que practica él como deportista profesional y la que practica el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Bromea y afirma que "él anda rápido y dobla las rodillas. Eso en nuestro deporte no está permitido". "Nosotros tenemos que llevar las piernas estiradas durante toda la prueba y los pies siempre tocando el suelo".