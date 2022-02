Las claves para entender lo qué está pasando en Ucrania tras la invasión rusa

Llevábamos semanas viendo como aumentaban las tensiones entre Rusia y Ucrania y los esfuerzos diplomáticos no han servido para parar esa guerra. Esta madrugada la amenaza se ha materializado porque Rusia ha invadido Ucrania por varios frentes. "Estamos otra vez en una guerra de las de verdad en las puertas de Europa", esas han sido las palabras del jefe de la diplomacia en Europa, Josep Borrell esta mañana.

La investigadora del CIDOB, Carmen Claudín considera que las palabras de Borrell son una descripción fidedigna de lo que está ocurriendo. "Hace unas horas he estado hablando con la Premio Nobel de Literatura en 2015 Svetlana Aleksiévich, que es bielorrusa, rusa y ucraniana el prototipo de lo que Putin dice que es el pueblo eslavo y ella está aterrada y asegura que se trata de un despliegue de fascismo total", cuenta.

Claudín afirma que le ha sorprendido mucho la invasión de Rusia por diferentes frentes, aunque recuerda que ya estaban ocupando antes el país. Para Claudín la "apelación a la unidad" de la mayoría de los dirigentes europeos es "fundamental" para hacer frente a la ocupación rusa aunque "no es suficiente".

Las sanciones económicas son insuficientes para frenar a Putin

Al igual que explica que las sanciones económicas impuestas por Europea también son insuficientes y no van disuadir la invasión "por ahora" porque Putin lo ha dejado muy claro y así lo ha dicho en su discurso donde ha reconocido que aguantarán las sanciones.

Ahora hay que subir el tonto del lenguaje, explica Claudín, algo que debería haber hecho Occidente hace un tiempo. "Toda la gente dice que no hemos sido comprensivos con Rusia, que no hemos hecho lo suficiente para entendernos o sentarnos a dialogar de forma amistosa con ellos y esto es una equivocación porque Rusia no buscaba eso, sino medir hasta donde podía llegar".

Rusia ha violado el memorando de Budapest

La política de apaciguamiento de Rusia es la que ha dominado la política exterior europea y al no dar los frutos que esperaba "se ha armado se supuestos pretextos legítimos para atacar a un país qué está en menores condiciones para responder", destaca la experta.

Una potencia nuclear como es Rusia ha invadido un país de Europa por lo que ha violado el derecho internacional y la soberanía de un país. "El cinismo ruso no tiene límites", resalta y recuerda que Ucrania había sido un país nuclearizado y en 1994 firmó con varias potencias occidentales como Estados Unidos, Rusia, China, etc, el memorando de Budapest donde cedió todo su armamento nuclear a Rusia a cambio de la seguridad de su soberanía y sus fronteras.

"Ahora lo que está haciendo el régimen de Putin es violar de forma descarada ese memorando y además el arte consumado de transformar al agredido en agresor y a la víctima en verdugo", subraya.

¿Qué estrategia va a seguir Putin?

Claudín deja claro que ni ella, que es experta, ni otros compañeros pueden saber hasta donde estaba dispuesto a llegar el dirigente ruso por lo que "se hable a partir de ahora son conjeturas". La investigadora señala que lo de atacar Ucrania por varios puntos no ha sido casualidad. Jarkov es la segunda ciudad de Ucrania y era considerada como una de las prorusas. Lo que no entiende Putin es que ya no prorrusas sino que el trascurso de estos últimos ocho años debido a la política del Kremlin la mayoría de esos sectores han escogido la soberanía de Ucrania.

"El problema en Ucrania nunca ha sido rusos contra ucranianos, eso es totalmente falso. Ha sido contra aquellos que aspiran a un determinado modelo de estado de derecho y entre aquellos que quieren parecerse a Rusia y estos están en minorías", aclara la experta.

Los ucranianos aspiran a ser un estado soberano y esto quiere decir que "la población de ese país pueden escoger lo que quieren tanto a nivel externo como interno" y esto es lo que el régimen de Putin "no puede aceptar". "Lo único que puede aceptar es que todos estos países nacidos de la antigua Unión Soviética estén siempre bajo su control", finaliza.