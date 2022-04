Charo López admite no haber visto 'Me cuesta hablar de mi' el documental que protagoniza

La actriz, Charo López, ha venido a 'Julia en la onda' para repasar su larga carrera cinematográfica. Antes de comenzar, ha querido felicitar a Julia Otero por su recuperación tras el cáncer de colón y ha compartido que ella también sufrió un cáncer de mamá hace ocho años. La actriz ha admitido que aquello no le quitaba el sueño en comparación a la actualidad informativa de estos días.

"Ahora hay noches que me quedo viendo las últimas noticias, los últimos reportajes de Ucrania y ahí si estoy viendo la vida de otra manera. Tengo que apagar porque es inevitable llorar" ha confesado.

Si algo caracteriza a Charo López es su papel de femme fatale que ha interpretado en numerosas ocasiones en el cine español. La actriz ha dicho que ese rol le ha facilitado la vida pero también la ha perjudicado en su carrera al no permitirle interpretar ciertos papeles.

Nuestra cultura valora tanto la riqueza, la belleza, la inteligencia que es duro si eres una persona que no tiene esos valores.

En su carrera ha interpretado varios personajes que a priori no era muy buenos. "He hecho spaghetti western, he hecho mucho de india violada, que había que ver cómo eran de malos pero había que hacerlo" ha reconocido.

'Me cuesta hablar de mi' el último trabajo de Charo López

El pasado marzo se estrenó 'Me cuesta hablar de mi' un documental de Chema de la Peña que trata de la vida de Charo López contada en primera persona. La entrevistada ha dicho que no ha visto la película y que no la quiere ver aunque esta convencida de que el director ha hecho un buen trabajo.

López ha confesado que no quería hacer el documental porque nunca ha querido hablar de su vida privada en los medios. Aún así, el proyecto se desarrolló durante un año en el que la actriz y el director compartieron muchas conversaciones. " Ha habido momentos en los que he desfallecido un poco porque me costaba mucho hablar, pero Chema es tan buen tipo, lo ha hecho tan bien" ha recordado.