Charo López explica cómo fue grabar la escena de la masturbación: "En aquel momento era una barbaridad"

Charo López habla en 'Más de uno' el documental sobre su vida, 'Me cuesta hablar de mí', dirigido por Chema de la Peña. Aunque invita a verlo, confiesa que ella todavía no lo ha visto, "luego ya cuando pase el tiempo, pero ahora no puedo", dice.

Además, la actriz explica cómo se lo propuso De la Peña, "pensé: ¿Por qué no? Chema me encantó por teléfono". Y asegura que comenzó "muy poco a poco" aunque fue un proceso muy largo hablando, enseñando fotos, cartas, viendo sus películas, programas de televisión, etc.

Así grabó Charo López la escena de la masturbación

Por otro lado, López recuerda la grabación de la escena de la masturbación en 'Los Gozos y las Sombras'. "Nos fuimos al cielo, porque en aquel momento era una barbaridad", dice y asegura diciendo que "estaba toda España" mientras la grababan.

Asimismo, la actriz confiesa que recibieron un folio explicando cómo tenían que actuar: Para lo niños, como si fuese un dolor de muelas y para los adultos como si fuese un dolor de tripa.

Me convencí de que era buena actriz en Mauricia

Por otra parte, Charo López sostiene que en sus inicios "no estaba preparada para ser actriz" y asegura que en el teatro de Salamanca no le exigían tanto. "Era muy difícil aprender el oficio por intuición", afirma, por lo que se apuntó a clases.

Sin embargo, López declara que se convenció a sí misma "de que era buena actriz" interpretando a Mauricia en la adaptación de 'Fortunata y Jacinta'.

No vas a ir a un colegio de mojas para portarte bien, sería el colmo

También recuerda la actriz su etapa en el colegio de monjas donde "hacía muchas travesuras". Aunque alega que "no vas a ir a un colegio de monjas para portarte bien, sería el colmo".