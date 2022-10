Chanel: "Todo lo que hago es porque me gusta el arte, no tengo que demostrar nada a nadie"

Nueve meses después de su participación en el Festival de Eurovisión y de lograr la tercera posición en la clasificación, Chanel Terrero será la encargada de poner en el mapa la canción de España en el Mundial de Qatar 2022. El single 'Toque' ya ha llegado al millón de visualizaciones en la plataforma Youtube.

La cantante española ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda donde nos ha hablado de cómo ha vivido todos estos meses después de lograr una gran actuación en Eurovisión para nuestro país. Chanel asegura que "se me ha hecho corto, han pasado muchas cosas y parece que fue ayer".

Durante casi un año, la artista no ha dejado de lograr éxitos y afirma que "tengo poco tiempo para descansar y aprovecho los cinco minutos que tengo para resetear la energía". Eso sí, lo que Chanel tiene claro es que todo lo que hace "no es para demostrar nada a nadie" sino "porque me gusta el arte", afirma.

Sus referentes artísticos

Desde que comenzó a meterse en el mundo de la canción, Chanel Terrero tuvo referentes en los que fijarse para aprender y hacer su carrera. Cuenta en su entrevista con Carmen Juan que "mis referentes fueron mujeres, cantentes, bailarinas, artístistas y también gente de mi familia como mi madre, mi abuela o mi tía". Las Space Girls, Beyoncé o Shakira son algunas de las figuras en las que Chanel se fijó para forjar su carrera profesional.

La polémica del Benidorm Fest

A Chanel la conocimos gracias al Benidorm Fest, festival celebrado para que el ganador actuase en Eurovisión representando a España. Durante esos días hubo polémica y los eurofans preferían a Rigoberta Bandini como ganadora.

Sin embargo, Chanel explica que "aquella circunstancia trajo un aprendizaje y eso es con lo que me quedo, a pesar de los difícil que fue no quiero regocijarme en ello". Explica que después de todo lo que pasó aprendió "a filtrar y a conectar consigo misma".

La canción de España para el Mundial

'Toque' será la canción oficial de España durante el Mundial de Qatar 2022. Chanel cuenta en Julia en la onda que el rodaje de la canción duró 17 horas, pero se muestra satisfecha con el trabajo tras lograr un millón de reproducciones en Youtube.

La artista española confiesa que le gusta el fútbol aunque no lo sigue mucho y que su equipo favortio es el FC Barcelona porque su padre es seguidor del club azulgrana.