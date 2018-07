Anna Tarrés: 'Me han llamado todas las nadadoras menos Gemma Mengual'

Anna Tarrés ha contado que el presidente de la Federación, Fernando Carpena, le llamó y le comunicó que no se le iba a renovar ya que tenían una nueva vía político-deportiva donde no cuentan con ella.

La ex entrenadora afirma que no se esperaba esta decisión. Asegura que lo único que ha hecho ha sido luchar por su trabajo y defender a la mujer. 'Me quedo con que hemos sido capaces de entusiasmar a todos los españoles' asegura.

Afirma que no sabe quién ocupará su lugar, pero que espera que la persona elegida esté a la altura del equipo español. Respecto a que si Gemma Mengual ha sido la instigadora de que a ella no se le renovase el contrato, ha asegurado que no cree que ésto sea así, pero que le han llamado todas las nadadoras del equipo menos ella.