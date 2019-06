Alberto Núñez Feijóo: "Si el PSOE quiere, yo defenderé en mi partido que gobierne la lista más votada"

JULIA EN LA ONDA

Alberto Núñez Feijóo ha reiterado que sería necesario que gobierne la lista más votada, pese a que tras las últimas elecciones, perjudicaría al PP. Ahora "vale cualquier pacto y no se respeta la lista más votada. Si el PSOE quiere usar el tablero de la lista más votada, que nos lo diga ya". Cree que no sería bueno que Vox entrara en los gobiernos. "Es un error que Vox entre en los gobiernos, pero si no hay más remedio cada territorio tendrá que explicar su postura".