Los ricos en tiempos de Crisis

En Vietnam se han prohibido realizar bodas de más de 600 personas (cuando antes solían hacerse del doble), de más de un día y en hoteles de 5 estrellas, para que la población no se irrite. No son buenos tiempos para la ostentación y el lujo.

Pilar Rahola cree que es bueno que la ostentación y el lujo no se muestren como antes. Mostrar riqueza significaba triunfo, pero ahora genera odio. Esto no quiere decir que se muestre a favor de que los ricos se sigan gastando el dinero porque es bueno que la economía no se quede estancada.

Javier Sardá también se muestra a favor de que los ricos no dejen de gastar dinero. Grandes gastos en festejos, bodas o cualquier acto que provoque un alto gasto económico, también generará empleo.

Juan Carlos Girauta se muestra en contra de las personas que alardean de riqueza: lo ve innecesario y, en muchos casos, hortera. Pero también quiere diferenciar en las distintas formas de actuar de los ricos ya que, no todos actúan de la misma manera.