El Gabinete: ¿Para qué sirven los impuestos?

¿Deben subirse los impuestos en España? ¿No ha calado en la sociedad más joven la importancia de pagarlos? Hoy, el youtuber más famoso de España, El Rubius, ha anunciado que cambia su domicilio a Andorra porque ya lleva "10 años cotizando en España" y quiere pagar menos, como hacen otros compañeros suyos.

Los argumentos que dan algunos de estos jóvenes que representan la nueva industria audiovisual están sesgados a que simplemente pagan menos y no parecen bien informados. No obstante, hay otros 'streamers' que no opinan lo mismo: Ibai Llanos, por ejemplo. Asegura que él "vive de puta madre" y que "le parece un buen acto tributar" en España aunque admite que la diferencia de impuestos es "brutal" y que no hay que hablar sin conocer la situación.

¿España debería bajar sus impuestos? ¿Se asocia el querer bajar impuestos a ser liberal? ¿No se ha hecho una buena didáctica al respecto de la importancia de pagar al Fisco? Lo analizan Elisa Beni, Estefanía Molina y Juan Manuel de Prada.