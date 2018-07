¿Pagar por usar mal la sanidad?

Con Ana Grau, Juan Carlos Girauta y Juan Adriansens reflexionamos sobre cómo evitar el mal uso o abuso de los servicios públicos de salud. Nos preguntamos ¿Sería una buena idea multar a quienes abusen claramente de los servicios sanitarios? Esta es una polémica surgida a raíz de las declaraciones del presidente de la Asociación Médica Colegial, José Rodríguez Sendín, en las que afirma que el 40% de los pacientes que va a urgencias no lo necesita.

En sus declaraciones, el presidente de la Asociación Médica Colegial, plantea multar por ir a urgencias sin necesidad o por no recoger a tiempo los diagnósticos. Ante esto debatimos.

El doctor José Rodríguez Sendín en llamada telefónica afirma que “lo que planteo es cuidar el sistema sanitario y evitar los malos usos, porque los hay”. “Penalizar para que la gente se comporta adecuadamente” agrega.

Ana Grau “creo que el doctor Rodríguez Sendín tiene más razón que un santo en la definición del problema”. Sin embargo “plantea muy bien el problema, pero no la solución. Esto no es viable. Me parece que el propuso esto como debate”. Además, Grau propone “reeducar y concienciar al usuario, a los médicos para que asuman su responsabilidad”.

Juan Carlos Girauta considera que “Rodríguez Sendín no ha sido muy hábil”. Comenta que “para mí lo importante es que primero, España no gasta más que otros países. Segundo, es una de los mejores servicios de sanidad del mundo y tercero, son muchos los médicos que dicen a sus pacientes que vaya usted por la vía de urgencias porque la lista de espera es muy larga y este asunto tenemos que arreglarlo antes”. En cuanto al copago agrega “de eso nada, nosotros ya lo pagamos”.

“Hay gente que le encanta ir al médico” asegura Juan Adriansens. Además, explica que “no ha sido la ministra, no ha sido ninguna persona ligada a las autonomías que dijo esto. Fue una conversación entre doctores, se ha debatido de forma exagerada.