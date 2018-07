El Gabinete:¿Es el juego una actividad honorable?

Elisa Beni, el General Monzón y Antonio Naranjo debaten en El Gabinete sobre el juego. ¿Es el juego una actividad honorable? Tras conocer la noticia del gravamen del 20 % a los principales premios de la Lotería y la ONCE se abre el un debate alrededor de la actividad del juego.

Los dueños de casinos no pagarán impuestos

Elisa Beni, el General Monzón y Antonio Naranjo debaten en El Gabinete sobre el juego. ¿Es el juego una actividad honorable? Tras conocer la noticia del gravamen del 20 % a los principales premios de la Lotería y la ONCE se abre el un debate alrededor de la actividad del juego. Además conocemos alguna noticia relacionada con los casinos para analizar la implantación de Eurovegas en Madrid. Los jugadores podrán desgravar sus pérdidas y tributarán la diferencia entre beneficios y pérdidas y los dueños de casinos no pagaran el IBI.

Elisa Beni cree que esta decisión es totalmente inmoral porque las pérdidas de los jugadores no las tienen que pagar las demás personas. Explica que el juego es azar y quien juega arriesga su dinero voluntariamente y eso perjudica a la sociedad. Asegura que es un incentivo fiscal para que la gente juegue y según ella no quiere un futuro así para su país.

Por su parte, el General Monzón cree que este cambio en la legislación tiene algo que ver con las grandes empresas que van a invertir en nuestro país en este tiempo de crisis. Explica que los perjudicados van a ser lo que jueguen a la lotería en detrimento de los jugadores de casino, para que haya más afluencia de jugadores en casinos.

Por último, Antonio Naranjo comenta que mientras la actividad del juego sea legal, lo único que hace falta es regularla debidamente. Asegura que no le parece bien que los dueños de casinos no paguen los impuestos porque los demás empresarios sí lo hacen. Pero explica que no le importa que los jugadores desgraven sus perdidas porque es una manera de mover la economía.