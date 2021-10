Apropósito de la conmemoración del bicentenario de la independencia de México, el papa Francisco envió una carta al gobierno de México en la que pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica por los excesos cometidos por dicha institución durante el periodo de conquista de América.

Ante este acto del Papa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció en estos términos: "A mí me sorprende que un católico que habla español, hable así a su vez de un legado como el nuestro. Un legado que llevó, precisamente, el español y a través de las misiones, el catolicismo".

A Ayuso le respondieron los obispos españoles como Luis Argüello, quien aseguró que estas declaraciones se han podido hacer sin leer la carta completa del Papa.

Al margen de lo que diga el Papa, ¿Hay que pedir perdón? ¿Si o no? El líder del Partido Popular, Pablo Casado, cree que no: "Desde España no tenemos que pedir perdón pero tenemos que dar las gracias a una historia común".

A cuenta de toda la polémica, López Obrador, el presidente mexicano, insiste en reclamar las disculpas.

La conquista llevó a América un legado artístico, cultural y jurídico pero mediante una colonización con episodios duros. Lo analizamos con Julián Casanova, Estefanía Molina y Juan Soto Ivars.