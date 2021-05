El Gabinete: ¿Por qué la ley de convivencia universitaria no se aplica a las privadas?

El Gobierno anuncia que en enero entrará en vigor la nueva ley de convivencia universitaria, que pretende regular este ámbito, ya que la última normativa en este campo era de 1950. Castigará con mayor dureza el plagio, el acoso sexual o las novatadas y los implicados podrían ser sancionados o incluso expulsados, en función de la gravedad de lo sucedido. No obstante, los sindicatos de estudiantes no la apoyan, debido a que solo regula las públicas, dejando las privadas exentas. ¿Por qué estas no deben obedecerlo? Lo analizamos con Julián Casanova, Noelia Adánez y Juan Soto Ivars.

Casanova señala que el principal conflicto en las universidades es que no se enseña a los estudiantes la diferencia entre copiar o no hacerlo: "Rara vez se lee un libro y se piensa que unos argumentos pertenecen a alguien y no se deben usar". Además, considera que esto surge de la era digital y debería ser lo más relevante para aprender.

Por su parte, Soto Ivars indica que esta ley antigua era de los 50 y nadie se dio cuenta porque es un ámbito que no interesaba. No obstante, recuerda que seguía vigente y la gente no la obedecía porque en ese paso a la universidad "los jóvenes ya no quieren obedecer a padres y profesores". Por ello, es "ingenuo porque muestra un mundo idílico que no se dará".