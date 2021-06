El Gabinete: ¿La prostitución es un trabajo?

El Supremo ha afirmado que las personas que ejercen la prostitución tienen derecho a sindicarse, dando la contraria a una sentencia anterior de 2018 de la Audiencia Nacional que lo negaba, ya que consideraba que esto no podía ser un trabajo. Un sector de la población busca abolir la prostitución, ya que no explican que no se trata de un trabajo, sino explotación. ¿Podemos considerar un trabajo a la prostitución? Lo analizamos con Elisa Beni, Juan Manuel de Prada y Pilar Gómez.

Beni señala que se está dando "un proceso de blanqueamiento de la prostitución" porque se la quiere convertir en una actividad como cualquier otra. Indica que el Supremo ha afirmado que se pueden sindicar, pero también que no se pueden establecer contratos laborales con este fin porque sería nulo, teniendo en cuenta que la libertad sexual no se puede contratar.

Por su parte, de Prada recalca que la razón de ser del trabajo no es satisfacer las necesidades básicas, sino ser personas. "Las mujeres no han nacido para darle placer a tíos guarros", añade. Apunta que el derecho al sindicato se da si tienes deberes y "no se puede decir que el deber de una mujer sea verse obligada a satisfacer las fantasías sexuales de un hombre".