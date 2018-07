El Gabinete: El primer año Mariano

El General Monzón opina que 'hay dos formas de aproximarse a la gestión de Rajoy. La inmediata son los recortes, desigualdad social, aumento del paro… esto supondría un cero. Pero ha gestionado la época más dura desde la transición. Aparte de la situación, tenemos la intransigencia alemana y la incapacidad de Bruselas de equilibrar políticas de austeridad. El fallo del gobierno no es lo que hace sino como lo hace y como lo defiende. Creo que España no va a pedir el rescate y ha conseguido que Europa de pasos reales como la unión monetaria y fiscal'.

Elisa Beni cree que 'no hay un indicador de que algo sea mejor. La situación no ha mejorado y la de la población ha empeorado. La desesperanza general está en cotas que no sospechábamos que iban a llegar. El balance es malo. Lo positivo es que Mariano Rajoy es un resistente y que está aplicando esa resistencia en el gobierno y no está cediendo a las presiones que está recibiendo para no pedir el rescate. Es consciente de que el rescate supondría estar a merced de Bruselas'.

Antonio Naranjo ha 'pasado de estar horrorizado del Gobierno de Zapatero a estar decepcionado con el gobierno de Rajoy'. Pero se cuestiona '¿Cómo estaríamos si hubiésemos seguido por la misma pendiente del anterior gobierno? Y ¿Qué se ha hecho que no se debiera haber hecho y qué no se ha hecho que se debiera haber hecho? Rajoy ha pedido perdón por hacer cosas que no quería realizar, y creo que si hay algo por lo que hay que pedir perdón, es mejor no hacerlo'.