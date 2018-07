El Gabinete: El juez Pedraz y la decadencia política

Juan Adriansens, Elisa Beni y Anton Reixa hablan de la decadencia de la clase política que, según el juez Pedraz, está sacudiendo el país. El juez Pedraz ha archivado el caso contra los manifestantes del 25S y son muchos los políticos que han realizado declaraciones en contra del juez.

Juan Adriansens nos dice que 'a la oligarquía política no les importan los desahucios' y que la policía se excede en sus actuaciones, 'vemos la realidad, lo que pasa es que esa realidad no influye del todo en el electorado porque no hay alternativa'.

Elisa Beni piensa que el juez Pedraz ha querido contextualizar en el momento histórico en el que nos encontramos, pero 'podría haberlo expresado de otra manera, es desafortunada en la redacción'. Beni dice pese a lo que haya dicho el juez Pedraz, 'el ataque que están haciendo contra el juez está fuera de lugar'.

Anton Reixa dice que 'la mayor preocupación de la sociedad en estos momentos no es que un juez hable de la decadencia de la clase política, y es curioso como la realidad se va distorsionando'.