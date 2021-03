Gabinete de autor: ¿Ha ido muy lejos lo políticamente correcto?

La poeta afroamericana, Amanda Gorman, leyó un discurso en la investidura de Biden, que se intentó traducir en Holanda. El problema ocurrió cuando fue una traductora blanca la que iba a realizarlo y tuvo que dejar este cargo. Este sistema de lo políticamente correcto y las batallas culturales ha afectado a EEUU y parece que está llegando a Europa. ¿Estamos muy yendo muy lejos con lo políticamente correcto? ¿Pueden los creadores blancos escribir sobre cuestiones afroamericanas? Lo analizamos junto a Juan Soto Ivars, Elisa Beni y Arantxa Tirado.

Beni considera que hablaríamos de racismo si no dejamos que una traductora blanca no pueda trabajar sobre una pieza de una artista negra. "Los woke (despiertos) en redes sociales dicen que nos abrirán los ojos al mundo, pero solo están pisoteando derechos fundamentales". Además, indica que los creadores no pueden ser cobardes y echarse atrás por miedo a las críticas, deben defender su obra hasta el final.

Por su parte, Tirado piensa que este debate se tiene que poner en contexto de aquellos marginados que están cansados que les quiten la voz. Por ello, se habla de estos casos de políticamente correcto como si fuera algo universal y son casos excepcionales. Así, añade que hay que tener en cuenta los problemas estructurales que hay detrás, que en EEUU y el racismo es evidente.