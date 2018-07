No todo es malo

No crean, todo no es malo. Este verano se ha matado mucha menos gente en las carreteras. Será por prudencia o por desistimiento de las vacaciones, pero el dato histórico está ahí.

Hay españoles con una pierna, o sin ninguna, sin brazos o ciegos que están dando una lección de coraje en Londres en los juegos Paralímpicos, aunque nadie o pocos se acuerdan de ellos en los medios de comunicación.

Hay tópicos que han pasado a mejor vida, y eso es bueno. ¿A qué no han escuchado ningún estudio sobre la depresión de la vuelta al trabajo o los efectos del regreso a la rutina laboral?

El resto, todo es malo, es verdad, pero miren, Jelo inicia esta sexta temporada con el ánimo de que la situación no nos estropee la intención de ser su compañía fiel, comprometida con la información, el rigor, la diversión y hasta la risa, cuando nos dejen. Esperamos ser capaces de conseguirlo. Y si no es así, prometemos no echarle las culpas a la realidad. Eso se lo dejamos al presidente del gobierno.