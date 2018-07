EL BLOG DE JULIA OTERO

Dice un contrastado proverbio castellano que el que no llora, no mama. El Tribunal Europeo de Justicia ha demostrado que sigue siendo cierto y ha dado la razón a una empresa de transporte catalana que consideró ilegal el céntimo sanitario y acudió a la justicia a reclamar. O sea, un particular que no se plegó consigue una resolución favorable para todos.