El plato servido ha salido crudo para el bipartidismo

En el supuesto que el CIS acierte, habría que escarbar un poco en los datos y hacerse alguna pregunta sofisticada como quién gobernaría si ese fuera el resultado. Siendo el PP el más votado, no parece posible que pueda gobernar con una ciudadanía claramente inclinada al centro izquierda. Si se suman los votos del PSOE, los de Podemos y los de izquierda Unida estaríamos prácticamente en el 50%. Esa alianza puede no ser fácil, pero ¿cuál lo es?. ¿La de populares y socialistas? No parece.

Curiosamente el líder nacional mejor valorado es Pedro Sánchez, lo cual parece una contradicción atendiendo a los resultados de su partido, pero hay que aclarar que el Cis ni ha preguntado por Pablo Iglesias ni por Albert Rivera, por ejemplo.

Viendo todos los datos, nos viene a la cabeza aquella fórmula elegantísima que tienen los chinos para dirigirse a sus adversarios. “Que te lleguen tiempos interesantes”. El futuro es muy interesante, desde luego.