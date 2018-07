Muchas interpretaciones, distintas valoraciones de la entrevista a Aznar

El frío que debió recorrer ayer las arterias de la Moncloa, se adivinaba esta mañana en todas las reacciones progubernamentales, entre la ironía de Celia Villalobos que no creía que Aznar hubiera dicho lo que dijo, hasta el expeditivo Jesús Posada, asegurando que “las cosas se van para no volver”, pasando por el zasca del ministro Montoro, recordando al exjefe que no son buenas las añoranzas melancólicas.

El tsunami es grande y entre las olas, la más brillante y aguda intervención ha sido la del portavoz del Partido popular en el parlamento vasco, Borja Sémper. Esta mañana escribía en Twitter lo siguiente: “Zapatero se consolida como el mejor expresidente del gobierno”. Una simple frase que resume mejor que nada ni nadie la perplejidad del PP. También Semper ha recordado una frase célebre de Manuel Fraga: “Ni tutelas ni tutías”.