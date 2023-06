Julia Otero, sobre Podemos y Sumar: "Hay pacto, pero no hay ese beso mágico de los cuentos"

Hace una hora, Ione Belarra ha garantizado que se va pudiendo y que finalmente Podemos concurirrá con Sumar a las elecciones generales. Aunque no están de acuerdo con el veto a Irene Montero y veremos eso qué significa.

En principio hay pacto, pero no hay ese beso mágico de los cuentos. Ese que tiene que llegar antes de que caiga el último pétalo y eso ocurre dentro de nueve horas, cuando expira el plazo para registrar las coaliciones electorales.

Y claro, el sí y no al mismo tiempo no puede ser, así que se va a registrar por la tarde y veremos luego si aparece o no por alguna lista Irene Montero.