Julia Otero: "Pagar impuestos, gusta poco, pero sin ellos no hay estado del bienestar"

Este martes 11 de abril ha empezado la campaña de la renta, que con los datos del empleo del último año, los más altos de la historia, se espera que sea de recaudación récord.

Los más madrugadores ya se han puesto a ello: según la Agencia Tributaria, a las 10:30h de la mañana ya se habían presentado casi más de 500.000 borradores, más de 1.500 declaraciones por minuto desde que han abierto la ventanilla.

¿Tenemos ganas de pagar impuestos?

En realidad, los primeros en presentar sus borradores son los que les sale a devolver y cuanto antes ocurra eso, mucho mejor. Pagar impuestos, gusta poco, pero sin ellos no hay estado del bienestar. No está de más recordarlo en este momento de la historia en que acabamos de comprobar en carnes propias que sin el Estado, que se ocupó de la vacunación, los ERTE y la protección de los vulnerables, no hubiéramos salido adelante.

"No es magia, son tus impuestos", es el eslógan que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda, para visualizar que sin impuestos no hay servicios públicos, ni becas ni infraestructuras clave. ¿Qué modelo de sociedad propician los bajos impuestos y cuál los elevados?

Hace ya 10 años que murió Margaret Tatcher, 33 años ya desde que dejó de gobernar y, sin embargo, sus políticas que fueron enormemente radicales en su momento, han sido asumidas no ya como lo normal sino incluso como lo único posible. Bajos impuestos, libertad sin control para los mercados, desregular y privatizar, y adelgazar al mínimo al Estado. El Estado que se aparte, que no moleste. Hasta que llegó la covid. Solo la pandemia ha hecho caer algunos de esos dogmas de fé liberal.