Julia Otero: "¿Debería volver definitivamente a España el rey Juan Carlos?"

Este mediodía el Bribón ha soltado amarras en Sanxenxo, con el rey emérito a bordo. Juan Carlos I está claramente manteniendo un perfil mucho más discreto que en su visita anterior: no habido baños de masas ni declaraciones a la prensa; no ha salido de casa de su anfitrión desde que llegó, ni siquiera la pescadera que envió viandas para la cena de anoche, ha querido contar qué manjares llegaron a la mesa del rey.

Aquel sonoro "¿explicaciones de qué?" con el que respondió hace un año sobre sus irregularidades fiscales, no volverá a ocurrir. Ya saben, "lo siente mucho, se equivocó y no volverá a suceder".

Dicen los "zarzuelólogos" que la Casa Real había transmitido al exmonarca que su visita era "inoportuna" en vísperas de las elecciones municipales del 28-M. Sea o no verdad, el emérito está en tierras gallegas e igual hay que preguntarse si no sería más práctico que residiera en España para evitar estos picos informativos que producen sus visitas.

Así que hoy vamos a reflexionar sobre este tema en el Gabinete: nos preguntaremos por la oportunidad de este viaje y por el futuro de una persona con la edad suficiente para saber que no está muy lejos el final. ¿Debería volver definitivamente a España el rey Juan Carlos? No siempre lo más práctico e inteligente es lo más justo. Hoy abrimos ese melón. Tenemos un elefante en la habitación que no podemos convertir en invisible. ¿Qué hacemos con un rey anciano que vive en la otra punta del mundo cuando la Justicia ya dijo que nada tiene pendiente con él?