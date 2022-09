Julia Otero: "Cuando la derecha pierde las elecciones, se niega a que ese resultado se proyecte en los otros poderes"

Si ustedes escuchan mil veces que no se renueva el órgano de los jueces porque PP y PSOE andan a la greña y no se ponen de acuerdo, pueden creerlo sin más, o hacer averiguaciones sencillas tirando de hemeroteca o incluso Google para ver qué ha pasado a lo largo de la historia democrática en España con esa renovación. Los hechos son los hechos y luego que cada cual tenga su opinión. Lo que no se puede es convertir la opinión -que siempre es de parte- en un hecho.

Y los hechos dicen que cuando el PP está en la oposición coincide con los únicos momentos en la historia reciente en que hay dificultades o incluso impedimento para renovar los sillones de los jueces. La casualidad no existe en política así que es fácil llegar a la conclusión de que cuando la derecha pierde las elecciones, se niega con todas sus fuerzas a que ese resultado se proyecte en los otros poderes.

Por supuesto que tienen puntos de vista distintos PSOE y PP, para escoger a los jueces del Consejo y para todo lo demás. Son partidos distintos que a veces ganan las elecciones y otras las pierden. Democracia es gobernar para todos cuando se gana y dejar gobernar a otros cuando se pierde.

Perdonen el toque de Perogrullo pero a veces es imprescindible simplificar para entender.