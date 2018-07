La imputación de Magdalena Álvarez

La jueza Mercedes Alaya ha imputado este mediodía a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía por el fraude de los Ere, Magdalena Álvarez. La jueza mantiene la ilegalidad del procedimiento con el que la Junta pagó durante años los expedientes de regulación de empleo. Sobre todo porque era un sistema en el que los controles eran fácilmente sorteables. Recordemos que, a la vista de las actuaciones de la jueza Alaya, estaríamos hablando de un fraude de 140 millones de euros, los cobrados por personas intrusas o distraídos por comisionistas y otros intermediarios corruptos.

Junto a Magdalena Álvarez hay otros 16 altos o ex altos cargos de la Junta, imputados por la misma razón. No saber, en el caso de que ignoraran lo que ocurría a sus espaldas, no exime de responsabilidad.

Es el argumento informativo que ha desbancado al que desde buena mañana se ha llevado todos los titulares, el de la bajada del paro en el mes de Junio. Estacionalidad pura y dura dicen los escépticos; un cambio esperanzador de tendencia, dice el gobierno.