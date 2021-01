Julia Otero: "La comunidad más rica de España no ha podido hacer frente al colapso por la nieve"

Nueve días después, Madrid sigue colapsada por el paso de Filomena. La nevada del siglo cayó en toda la Meseta, pero mientras que ciudades como Soria recuperaron la normalidad hace días, en Madrid la mayoría de calles siguen cerradas al tráfico, y en las aceras se amontona la nieve y la basura. Ante el caos, la Comunidad de Madrid ha retrasado hasta el miércoles la vuelta al cole, y muchos padres han tenido que ir este fin de semana, pala en mano, a limpiar los accesos a las escuelas.

Durante años, la Comunidad de Madrid ha apostado por una estrategia determinada de rebajas de impuestos y bonificaciones fiscales. Cumplir con el Fisco no es una alegría para nadie, solo reconforta si, llegado un momento crítico como la nevada del siglo, no nos encontramos con que no hay medios para limpiar las calles o reparar los desperfectos del temporal.

Resulta que la comunidad más rica de España no ha podido hacer frente al colapso por la nieve y pide dinero público al Estado en una cantidad que nunca hasta la fecha se había pedido en ninguna catástrofe en España , incluídas riadas, inundaciones o terremotos. ¿Para qué sirven los impuestos? Esa es la pregunta que nos hacemos y nos fijamos también en otra noticia del día, y es que el youtuber más famoso, el Rubius, que según algunas fuentes, ganó 4 millones de euros durante el 2020, anuncia que se marcha a Andorra para no pagar impuestos aquí.

No es el primer youtuber que lo hace, como antes lo hicieron o intentaron también, cantantes, deportistas y estrellas de todo tipo.