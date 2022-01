La polémica "dieta del barro"

A pesar de que según Ana "no se hace como copia a la tradición", la nueva moda de ingerir barro como parte de una dieta detox ha sorprendido y mucho a nuestra experta gastronómica.

Una costumbre peligrosa

Desde que hace unos años se pusieran de moda las dietas dirigidas a la depuración, se han extendido muchos tipos de rutinas distintas, aunque pocas hay que incluyan el barro como alimento. Según Ana Vega "ahora hay gente que le da por comer arcilla", y esto es a causa de la influencia de algunas famosas, sobre las que debemos fiarnos más bien poco.

Según ellas se trata de una costumbre muy depurativa, capaz de absorber los metales pesados, algo que, según la Biscayenne "es una locura". Para ingerirlas, y a diferencia de como se hacía en el Siglo de Oro, debe estar cruda y blandita.

El origen de la ingesta de arcilla

En su momento, "las mujeres comían el barro cocido", algo que resulta todavía más sorprendete si cabe. Una escena muy conocida, parte del imaginario colectivo, en la que podemos ver un ejemplo de esta costumbre es en el mítico cuadro de Velázquez "Las Meninas", en el que la infanta Margarita aparece con una jarrita de barro al lado.

A pesar de que no tendemos a fijarnos, este ofrenda que le hace una de sus sirvientas no es para utilizarla como vajilla, si no para ingerirlo algo que, según Biscayenne, "es la prueba de que en España existió un hábito alimenticio que se denomina "bucarofagia"", que, al parecer, ha regresado a nuestros días.