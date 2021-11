Buscando Vocaciones: "Lo mejor de la fisioterapia es el contacto con la gente, poder ayudarles y ver que mejoran"

Hay miles de jóvenes que se están planteando a qué dedicarse el resto de su vida profesional. Para echarles una mano solventando sus dudas, ha nacido, "Buscando Vocaciones", un proyecto de la Universidad Europea y Atresmedia Radio que nos trae los testimonios de muchos profesionales de éxito.

Conocemos la historia de una persona que siempre ha querido ayudar a los demás. Se llama Raquel Fernández y trabaja como fisioterapeuta especializada en respiratorio en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Al pensar en un fisioterapeuta, todos pensamos en los que trabajan con los deportistas o en los que nos atienden cuando nos duele la espalda, pero hay mucho más detrás de esta profesión. Fernández nos ha explicado en qué consiste su trabajo: "Nosotros hacemos fisioterapia antes de la cirugía, es decir, vamos a preparar al paciente para llegar en el mejor momento a esa intervención quirúrgica".

Para Fernández, la mejor parte de su trabajo es el contacto con la gente, poder ayudarles y ver que mejoran. Nos ha contado el caso de una de sus pacientes: "Una chica tenía un tumor cerebral y nos pidieron que fuéramos a hacerle fisioterapia respiratoria. No podía hablar porque tenía una traqueotomía. Yo le pregunté: "¿Quieres hablar?". Y habló. Fue algo muy emocionante".

La vocación de Raquel empezó de muy joven. Cuando comenzó la carrera tuvo una conversación con un fisioterapeuta veterano que hizo que entendiera en qué iba a consistir su trabajo: "Me preguntó si yo quería ser fisio y le respondí que sí. Fue entonces cuando me dijo que tenía que ser la mejor, peor no la mejor estando por encima de los demás, sino ser la mejor para mi paciente".

Esta entrega a los demás es lo que ha guiado a Raquel, quien ve mucho futuro en la fisioterapia: "Los médicos cada vez consiguen alargar más la vida de los pacientes pero la gente, en general, es cada vez más consciente de que quiere vivir mejor".