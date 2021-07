Buscando Vocaciones: "Si no se está pendiente de las noticias, luego es muy difícil contarlas bien", el mensaje de Vicente Vallés a los jóvenes periodistas

LEER MÁS Buscando Vocaciones: Álex Pallete nos explica la importancia de la innovación

Vicente Vallés es uno de los periodistas más reconocidos y respetados de nuestro país. Su trayectoria empezó con un viaje espacial. "Mi primer recuerdo de sentir curiosidad por las cosas que pasa, se produjo cuando tenía 5 años. Con la noticia de la llegada del hombre a la luna. Siendo tan pequeño quise saberlo todo", explica el presentador.

Así es como nació su vocación. "El trabajo de un periodista es apasionante pero también es mecánico". Lo fundamental es hacer bien el trabajo, Vicente tiene un mensaje para todos aquellos jóvenes que sueñan con presentar. "No hay que pensar que si no llegamos a hacerlo es un fracaso porque no es así. Antes de presentar he hecho otros trabajos en los que he sido muy feliz profesionalmente".

La carrera de periodismo es larga y a veces difícil pero compensa por lo vocacional que es. "En el periodismo hay algo fundamental: el conocimiento de los temas periodísticos. Si no se está pendiente de las noticias luego es muy difícil que pueda contarse bien", finaliza Vallés.

Y si no sabemos la vocación, podemos recurrir a 'Buscando Vocaciones'. Para ayudarles a tomar esa decisión Atresmedia Radio y la Universidad Europea ponen en marcha este proyecto y se trata de una plataforma de contenido en Internet (web + redes sociales) donde, una vez por semana, un profesional de prestigio da un testimonio sobre su profesión: nos cuenta su experiencia, sus dudas, cómo tomó la decisión de dedicarse a eso, por qué su profesión es apasionante.

Estas entrevistas en vídeo, un total de 26 esta primera temporada, se publican en la web específica de la plataforma: buscandovocaciones.com, y tienen reflejo en todas las redes sociales (YouTube, Twitter, Facebook e Instagram). Los perfiles sociales de Atresmedia Radio también se hacen eco de estas publicaciones semanales.