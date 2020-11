Agustín Alcalá: "Hay tres cuartas partes de los que votaron en 2016 que ya han votado"

"Ya han votado 99.657.000 personas", ha contado Agustín Alcalá en Julia en la onda, donde ha narrado cómo vive EEUU el comienzo de la jornada electoral: "Hay tres cuartas partes de los que votaron en 2016 que ya han ejercido su derecho al voto".

La apertura de colegios electorales ha comenzado alrededor de las seis de la mañana hora local. El propio Agustín Alcalá cuenta cómo ha acudido a un colegio electoral para acompañar a su hija: "Ha sido un proceso bastante rápido. Ha puesto su nombre en una cartulina, ha firmado en una ordenador, y ha obtenido una papeleta en la que había dos columnas para seleccionar a los candidatos2.

Por último, Agustín Alcalá ha desvelado el mensaje que su otra hija le ha enviado tras votar: "He votado por el cambio, por mis seguros médicos y para que mis padres no se sientan indefensos porque no son ciudadanos de Estados Unidos".