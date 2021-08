Núria Espert: "A Lorca le debo muchísimo de mi carrera"

Hoy hemos tenido la oportunidad de charlar un rato con la grandísima, Núria Espert, a quien podremos ver a partir del 26 de agosto en los Veranos de la Villa, con el poemario "Romancero Gitano", un poemario de Federico García Lorca publicado en 1928 y compuesto por dieciocho romances, los cuales evocan en todo momento las raíces de su autor.

"En el poemario aparece Andalucía, la vida de Lorca, su mundo y esos poemas inolvidables. Algunos de ellos duros, otros, ligeros como alas de ángel. También los hay con sangre y violencia y muchos de ellos, con esa poesía pura que te transporta y te quita todas las cosas oscuras que tenemos en la cabeza", ha dicho la artista.

Una propuesta escénica dirigida por Lluís Pasqual, quien ha apostado por una depurada puesta en escena, con tan solo unas butacas de teatro aderezada con la iluminación de Pascal Merat, y el espacio sonoro de Roc Mateu.

No es la primera vez que Núria Espert trabaja los textos del escritor. Por ello, Cristina Baigorri no ha dudado en preguntarle a la actriz, qué le diría si le tuviese delante: "Te debo muchísimo de mi carrera. Te debo el amor que he sentido por la poesía y por tu mundo. Creo que te comprendo", ha contestado emocionada.

Es tanta su admiración por Federico García Lorca que, hace cinco años, en la entrega Princesa de Asturias 2016, obtuvo el premio de las Artes y arrancó su discurso con dos interpretaciones del autor: Una en catalán y una en castellano.

"Siempre que me acerco a Lorca me siento anonadada de lo que este ser humano ha podido vivir en esa vida tan corta. Ha dejado un patrimonio que conforma lo mejor de este mundo actual tan materializado", ha sentenciado la intérprete.