Estos son los famosos más atractivos y deseados por los españoles en verano

Hablamos sobre Marte, un lugar insólito, frio, de tierra rojiza y rocoso donde no se tiene constancia de vida extraterrestre. Y en el que el ser humano no ha pisado nunca. Pero una noticia ha causado furor en el mundo. En el Rover Perseverance, el vehículo robotizado enviado por la NASA en el año 2020, ha aparecido un pelo. La aparición de este pelo ha causado revolución porque no se sabe a qué se puede deber. Se trata de un extraño filamento pegado en el portabrocas del vehículo marciano. El cual fue registrado usando la cámara Sherloc Watson ubicada en la torreta, al final del brazo robótico del dispositivo. La NASA se encuentra investigando de donde proviene este pelo.

Hay dos hipótesis sobre este pelo:

Podría tratarse de un deshecho que se desprendió del paracaídas del Perseverance durante su aterrizaje en Marte.

que se durante su aterrizaje en Marte. También aseguran que podría ser del sistema de entrada, descenso o aterrizaje del propio Rover. Por lo tanto, se trata de más basura espacial que llega a la superficie de Marte como consecuencia de los diferentes vuelos que está realizando la NASA sobre la superficie del planeta rojo.

Además en El Vistazo hacemos un viaje temporal de nada más y nada menos que de 127 millones de años atrás. Nos desplazamos hasta lo que hoy es la provincia de Cuenca, donde se ha descubierto en el yacimiento arqueológico conquense de Buenache de la Sierra restos óseos de lo que fue un dinosaurio del Cretáceo Inferior. De hace aproximadamente 129 millones de años. Estos restos se han hallado en un gran bloque de piedra caliza, de varias toneladas de peso. Que ya se han llevado al Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha para estudiarla de arriba a abajo y para asegurarse su conservación.

Después de hablar de Marte y del descubrimiento de restos óseos de un dinosaurio, charlamos sobre los mitos sexuales en la historia. Y es que Personality Media es una web que hace análisis de datos de opinión. Y esta vez nos trae a los famosos más atractivos y deseados por los españoles en verano. Tenemos en la lista a clásicos como Blanca Suárez o Elsa Pataky, Miguel Ángel Silvestre o Álex González. Pero los ganadores de este verano son la actriz Ester Expósito y el modelo Andrés Velencoso. Ester Expósito tiene 29.2 millones de followers en Instagram y Andrés Velencoso, tiene 669 mil pero es uno de los modelos masculinos más cotizados internacionalmente. Además de esto Caterina Salvá hace un repaso por los mitos sexuales, eróticos, los más guapos y guapas, los sex symbols del pasado.