Diego Cantero: "Para mí, crear música es un momento de diversión, a pesar del vértigo que provoca"

Diego Cantero, conocido artísticamente como Funambulista, es un cantautor y músico español nacido el 22 de marzo de 1982 en Molina de Segura, Murcia. Comenzó su carrera musical en solitario en la década de 2000 y ha lanzado varios álbumes de estudio.

Su música se caracteriza por letras emotivas y melodías pegadizas, abarcando géneros como el pop y el rock. Funambulista ha colaborado con diversos artistas y ha obtenido reconocimiento en la escena musical española por su talento y creatividad.

Su nuevo single

Diego Cantero lanzó este junio de 2024 el primer sencillo de su próximo proyecto, titulado "Una de Dylan", donde el cantante español estrena un nuevo sonido.

¿Cómo empezó su pasión por la música?

"En la habitación del fondo del piso donde vivía siempre hubo una guitarra que mi padre sacaba de vez en cuando para tocar alguna canción de Leonardo Favio o de algunos autores latinoamericanos. Es cierto que su pasión por la música hizo que tanto mi hermano como yo empezáramos a estudiar música cuando teníamos cinco años, pero la vocación como tal me llegó bastante más tarde, a los 13 o 14 años. Mi hermano, que tenía algunos años más, empezaba a tocar con su grupo de amigos en un local de ensayo. Fue al llegar a ese local de ensayo cuando me enamoré completamente de los instrumentos y de esos cuatro melenudos que se ponían a tocar juntos y hacían algo que sonara armonioso. Bueno, pues gracias a los años anteriores que estuve estudiando, se me abrió el camino para empezar a escribir también canciones", explico el cantautor español.

Un nuevo sonido

"Creo que el permiso que me doy para explorar nuevos sonidos y estilos en cada disco me lo otorga el público. Esto me permite adentrarme en nuevos territorios musicales, probando estilos que, a primera vista, podrían no parecerme adecuados. Sin embargo, una vez los pruebo, me siento cómodo y seguro para mostrarlos. Esta libertad que el público me brinda me motiva y divierte", dijo Diego Cantero.

Para mí, la música va más allá de los géneros como el rock o el heavy. Lo que siempre he creído es que lo importante son las canciones. Dependiendo del momento, el lugar y, sobre todo, la letra, suelo arreglar y vestir las canciones como si fuera un sastre, de la manera que me parezcan más adecuadas, concluyó el artista español.