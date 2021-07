César Antonio Molina: "El totalitarismo digital es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo"

"¡Qué bello será vivir sin cultura!", así se titula el ensayo del escritor, traductor, profesor universitario, gestor cultural y ex ministro de Cultura, César Antonio Molina. En él, trata el mundo digital, las nuevas tecnologías y las redes sociales están transformando nuestra vida cotidiana.

El subtítulo es toda una manifestación de la defensa de la cultura: "La cultura como antídoto frente a los peligros de la idiotización": "Este aviso nos llega desde hace décadas pero no había la cantidad de datos y circunstancias que hay ahora. Ya solo podemos hablar de realidades que van a ser un peligro para la humanidad".

¿Qué opina Molina de la confrontación entre el almacenamiento digital, la fácil búsqueda de información y el ejercicio de la memoria? El ex ministro se ha declarado en contra del totalitarismo digital y ha asumido que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: "El ser humano ha nacido con una serie de capacidades y de instrumentos propios a los que no se puede renunciar. La memoria es un don natural que se nos ha dado y que no tenemos que desechar. Ha sido un elemento fundamental en el desarrollo humano".

Además, ha aprovechado su intervención para denunciar que "la democracia no haya logrado educar a sus ciudadanos más jóvenes", lo que se traduce en una destrucción de la cultura: "Es la destrucción de la libertad, del saber, del conocimiento y del desarrollo individual del ser humano".

Casas de lectura para salvaguardar el silencio

César Antonio Molina ha dicho que: "Estamos repletos de información, de datos, de redes sociales… Tenemos partes del día hipotecadas. Ya no podemos abarcar todo, estamos inundados de información, de ruido, de movimientos que transforman el pensamiento y la propia individualidad".