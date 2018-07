Partido X: 'Ha llegado el momento de que la política la hagan los ciudadanos en colaboración con los gobiernos'

Aunque prefiere que su nombre y su aspecto físico permanezcan en el anonimato, el Señor X ejerce de Portavoz del nuevo Partido X, una formación política que vio la luz el pasado 8 de enero. Este nuevo partido propone convertirse en un método de futuro aplicado al presente para resetear el espacio electoral.

Una de las principales características de esta formación es la ausencia de nombre y apellidos entre sus integrantes. No los han hecho públicos, según el Señor X porque "es una estrategia. Es hora de la política despersonalizada, es decir, otra forma de entender el proceso democrático y la forma de hacer política". Por esta razón, ha comentado que "es el momento de que la política la hagan los ciudadanos en colaboración con los gobiernos. Por eso ponemos encima de la mesa un método más que unas caras".

Sin embargo, sobre la intención de presentarse a unas elecciones, el Señor X ha especificado que el objetivo principal es "la Democracia y punto. Recuperar la soberanía para los ciudadanos", aunque también ha matizado que si las propuestas que desde su partido hacen para cumplir este objetivo, las llevan a cabo también otras formaciones, entonces "no tendremos que presentarnos nosotros a las elecciones".

También ha asegurado que los ciudadanos no votan las leyes, sino a aquellas personas que las votan por ellos. Por tanto, según el Señor X, con su partido las personas "podrían votar las leyes que les interesan".

Con respecto al tipo de ideología con la cual se definirían, el Señor X ha comentado que no se identifican con ninguna, "proponemos un método, mecanismos de participación ciudadana, por tanto, no coincide con ninguna de las ideologías. Lo mismo ha respondido cuando se le ha preguntado por las libertades individuales. El Partido X no se posiciona, sino que, según su Portavoz, "ponemos estos mecanismos encima de la mesa para decidir sobre estos temas".