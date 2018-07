Gómez: ‘El Gobierno del PP no cumple los compromisos previstos con los mineros por el Gobierno anterior’

Marcha minera

Tras 19 días de caminata, la 'marcha negra' completaba su recorrido por las calles de Madrid hacia su destino final en la céntrica Puerta del Sol. En el último tramo de la marcha estuvo Tomás Gómez, Secretario General del PSM, que cree que los mineros representan a una “España que no está paralizada ni resignada defendiendo el pan de sus hijos”. Tomás Gómez cree que los mineros se manifiestan porque el Gobierno no está respetando los acuerdos ni los plazos a los que se había comprometido el Gobierno anterior. “Ellos exigenque se cumplan los calendarios que había previsto un Gobierno siendo cual sea el color de este mismo”.

Bancos

Tomás Gómez opina sobre la reacción del Gobierno ante las recomendaciones de Bruselas de obligado cumplimiento y considera que lo que ha ocurrido es una clara intervención. Asume que el Gobierno socialista hizo cosas mal hechas y por ello “nos han echado del Gobierno y de muchas CCAA pero lo que estaba mal hace seis meses, ahora está peor”. Afirma que la dinámica que ha emprendido el Gobierno ha provocado la intervención del sistema bancario y del país y todo ello dice “por una reforma financiera equivocada, por una intervención en Bankia sin dar explicaciones, por echar la culpa al banco de España y por haber gente que ha engañado en sus cuentas”.

Gómez propone una reforma financiera en profundidad que subraya “no es la que está haciendo el Gobierno. En España estas reformas no genera ni un euro de crecimiento. Todo el dinero que se inyecta los bancos es para que mejore sus reservas y para que pague sus compromisos y ni un solo euro para crecer”. Dice que hace falta mecanismos no ortodoxos para inyectar dinero en la economía real creando un banco público en España, una medida que afirma llevar mucho tiempo defendiendo sin el apoyo de su partido.

Situación del PSOE

Sobre la situación del PSOE y su posición de crítica hacia su propio partido, Gómez defiende la ideología de izquierdas del PSOE aunque “después los ciudadanos no nos perciban como de izquierdas”. Y cree que su partido “debe diseñar una política de confrontación y dejar de hacer lo que dice la derecha alemana”. Y añade que “la izquierda social no ha entendido que hayamos hecho políticas de derechas y por ello nos echaron y hemos de ver que hay un camino alternativo a la salida que no sea de derecha y eso se ve en las políticas de Hollande”.