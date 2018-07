Editorial de Herrera: ‘Finalizar con el carbón es finalizar con una forma de vida’

Hoy era el día en el que secuestraban a Miguel Ángel Blanco, quince años se cumplen ya, dos días más tarde era asesinado por un etarra: Chapote; ‘eso se lo lleva él a la cárcel’. Esta noticia conmocionó y movilizó a España, ‘las palabras desesperadas de su hermana levantaron a las masas’. Recordamos lo que dijo su hermana, ‘Blanco era la venganza que articulaba la ETA para contrarrestar el éxito por la liberación de Ortega Lara’. Cree que ha habido una respuesta acomodada por parte de los ciudadanos españoles, ‘éramos cuatro y nos conocemos’. Eso llevó a que los nacionalistas tuviesen miedo y tuviesen que reaccionar, conllevó a que se firmase el Pacto de Estella. Fueron unos días que conmocionaron España.

Cambiando de tema, Carlos Herrera comenta cómo fue ayer la reunión del Eurogrupo para pactar los intereses y el objetivo del déficit, después de la inyección de ayuda. ‘Hasta un niño sabe que España no puede hacer frente al déficit’, explica que esto se debe a la prima de riesgo, que sigue subiendo y hace que hacer frente a la deuda. Se pregunta si es el momento de tomar decisiones por parte del Gobierno y cuáles podrían ser esas medidas. Serán decisiones que se tomarán en los próximos días y España estará examinada cada tres meses.

Los mineros ya han llegado a Madrid, esperan concentrarse en la Puerta del Sol y reivindican que no se termine la subvención al carbón; decisión tomada por la Unión Europea para 2018. ‘Finalizar con el carbón es finalizar con una forma de vida, pero las obligaciones europeas se tienen que cumplir’, cree que a pesar de que todavía no se hayan terminado las ayudas, hay minas que se están despoblando. Comenta que, al parecer, no hay una medida de sustitución para los mineros.