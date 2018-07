día de chuchos

Me tiro una semana entera diciéndole que va a hacer un frio que pela en Washington, 6 bajo cero y ahora se queja.

La respuesta es ¡Si, va a nevar!, donde no suele hacerlo. En el interior peninsular a partir de 600 metros. Si me mojo, va a nevar en Madrid, aunque sea en sueños. Lo que no entiendo es lo de la alerta Naranja. Cadenas listas hasta 20 centímetros en el interior de Orense y Lugo. Alerta Roja en todo el litoral gallego. Viento del noroeste fuerza 8, mar de fondo. Olas de 7 metros.

Los mismos metros que sigue creciendo el Ebro, que va arrasando por donde pasa. Menuda cornada en Novillas, Zaragoza, sigue lloviendo. Avisos por viento en la sierra de Alcaraz provincia de Albacete.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo. 40 provincias en alerta, queda todo dicho.

Temperaturas.- No parece que haga de campo y playa en Campol, Huesca, 14 bajo cero. Se rebajan el presupuesto en Zarzuela, Cuenca, 2 grados de máxima.

La Firma.- “Por San Vicente, el invierno pierde un diente”