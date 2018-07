campos de escarcha

Buenos días a Herrera y a España entera.

¡Poned a grabar, el Pájaro ha llegado a su nido!. Como hijo del frio, nacido en Zamora y no en Moscú, no me espíe señor Obama, como me gustan estos días de otoño que amanecen con los campos llenitos de escarcha. Si ayer bajaron las máximas, hoy el turno es para las mínimas. Lobera de la Vega, Palencia, 3 bajo cero.

La Borrasca se empleó ayer a modo en Baleares, donde cayeron 8 mil rayos en 1 hora y 50 litros en 15 minutos. Se mantiene la alerta naranja por riesgos costeros, mar muy gruesa que provoca la tramontana. Quedarán algunas lluvias despistadas al sur de Valencia y en el cantábrico oriental, País Vasco.

El potente anticiclón nos dejara nieblas en el Miño, Galicia, interior de Asturias. También neblinas a primeras horas en Andalucía. Las islas Canarias mantienen los paraguas abiertos al norte y las sombrillas en el sur.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo. Rosa de senderismo al Parque Natural de Urbasa, en Ayegui, Navarra, frío, 5 grados de mínima, cachuscas y festival de colores ocres y amarillos.

La Firma.- Uno de los mejores espías del mundo, era un francés, llamado Richebourg y su secreto estaba en que medía 58 centímetros y se disfrazaba de bebé y le cruzaban en brazos las líneas enemigas, solía decir. “Al que digas tu secreto, siempre estará sujeto”.