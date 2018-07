EL TURISMO DE NEGOCIOS CONTRIBUYE A LA MARCA ESPAÑA

Es curioso ver que en una España que ha estado a punto de ser intervenida durante la crisis, de la que se va saliendo al tiempo que se va creando empleo, se pase más de dos meses hablando de currículos aumentados y de cremas hidratantes de supermercados y no se fijen en todas aquellas carencias que tienen nuestros jóvenes, que tienen dificultades para independizarse de la familia porque no pueden hacer frente a unos alquileres desmesurados. Y no se fijan tampoco en nuestros mayores, a los que tanto debe nuestro país y que cada día pierden más poder adquisitivo. Digo todo esto porque no me parece justo hacer tanta leña del árbol caído en ningún caso, además, quien esté libre de culpa que lance la primera piedra.

La que no pierde el ritmo es Aena, que aumenta su beneficio en el primer trimestre del año un 37,4% gracias a que el tráfico de pasajeros de la Red Aena casi cierra los primeros tres meses del año con la cifra de 50 millones, lo que les ha permitido la reducción de la deuda financiera respecto al pasado 2017 además de seguir ampliando las infraestructuras aeroportuarias de nuestro país.

Porque aquí, amigos de Gente Viajera, se trata de desarrollar el sector turístico para adecuarlo a la demanda de los viajeros, tal y como está haciendo Extremadura. Esta comunidad impulsa un Plan Turístico para el sur de Extremadura con una inversión de 4 millones de euros que ayudarán a las empresas del sector a innovar y ser competitivos consiguiendo la calidad integral por la que lleva trabajando la Dirección General de Turismo del gobierno de Fernández Vara, que ostenta Francisco Martín, además de reivindicar unas infraestructuras ferroviarias.

Y hablando de lo necesaria que es la conectividad, tenemos coleando la huelga de pilotos de Vueling. Cuatro días durante 24 horas, del 25 y 26 de abril y el 4 y 5 de mayo con la promesa de antemano de que sólo perjudicarán al 14% de los clientes de la compañía. Yo humildemente les sugiero que dialoguen antes de perjudicar a sus clientes, que al final son los que les aseguran ese convenio colectivo donde se pueda negociar salarios y un mayor número de bases en España.