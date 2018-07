MENOS VIAJEROS Y MENOS INGRESOS

Buenas tardes amigos de Gente Viajera . Está claro que el verano y el calor llevan a veces a éxtasis extraños a algunos políticos de segunda línea que no saben mover ficha para mejorar un poco la calidad de vida de sus conciudadanos, que al fin y al cabo han sido los que les han contratado y les pagan puntualmente a final de mes.

Como saben, estamos en época de aprobación de presupuestos a diestro y siniestro y el Ayuntamiento de Madrid ha firmado los suyos. Además, aprovechó la oportunidad para lanzar a los cuatro vientos la intención de establecer una tasa turística para la capital de España de cara a la nueva legislatura; vamos que ya estamos trabajando de cara a las nuevas elecciones municipales. No entiendo por qué creen que una tasa turística va a ayudar a que se ganen unas elecciones cuando al ciudadano lo que le importa es lo que le llega para sacar adelante su economía familiar.

La tasa turística, en cualquier caso, sería para invertir en turismo para que esta magnífica industria siga ofreciendo empleo cada vez a más personas y cada vez de mejor calidad y no para otras zarandajas. Como era de esperar, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid ha mostrado su desacuerdo porque creen, con razón, que a medio y largo plazo perjudicará al sector. Un sector que cada vez más apuesta y trabaja para mejorar la calidad y los servicios a los viajeros en general para seguir siendo competitivos en el mundo.

Nos encontramos en un año en que tenemos ya otros destinos del otro lado del Mediterráneo intentado volver a ser un referente a nivel turístico mundial, como ya lo fueron en su día, y otros que no quieren trabajar para planificar el desarrollo turístico en una España. El turismo en nuestro país espera recibir esta temporada más de 30 millones de viajeros extranjeros, aunque está claro que los que nos están llegando hasta ahora o no han planificado bien sus vacaciones o tienen un poder adquisitivo más bajo, ya que no dejan muestra en su gasto diario de que los ingresos por turismo sigan creciendo.

No podremos recibir más viajeros de los que recibimos en 2017 (86 millones) pero podemos aspirar a recibir más calidad que cantidad y así todos más contentos. Aunque a Exceltur le preocupa la regulación de los alquileres turísticos, por eso le echa un ojo al borrador que prepara el Gobierno de Canarias sobre el tema. Sin embargo, Fomento de Turismo de Menorca no se nos atrasa y sigue trabajando ahora en colaboración con sus ocho ayuntamientos para ofrecer más alternativas de las muchas que tiene ese paraíso reserva de la biosfera al que viajan los amantes del turismo slow y que exhibe una naturaleza impecable y una gastronomía para chuparse los dedos.

Y como la gente se mueve en coche, en avión, en barco y en tren, Renfe incrementa sus servicios en algunos casos ofertando 13.000 plazas adicionales para ir a Castellón a disfrutar del Festival de Festivales: el FIB, que se va a celebrar del 18 al 23 de este mes de julio. Y también cambia horarios de los servicios Galicia - Madrid por las obras de Adif entre Ourense y Zamora, además de 9 trenes de media distancia.