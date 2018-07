Hablar de cosas serias es hablar de turismo.

Para ello nos haremos eco de la conferencia sobre los logros de los puertos españoles en materia de tráfico de mercancías y pasajeros. Especialmente la conferencia de cruceros que impartió el Presidente de Puertos del Estado, Don José LLorca, en el V Encuentro Regional de Cruceros y Turismo Náutico Fluvial que se celebra en Colonia Sacramento, Uruguay. En este encuentro han participado países como Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay además de las principales navieras MSC y Royal Caribbean.

Don José Llorca resaltó las cifras en tráfico de pasajeros. Unas cifras que datan en más de 32 millones de personas. Esta cifra se suma al número de pasajeros en el año 2016, un total de 8,7 millones. También destacó la cifra final del negocio que dio un resultado de 217 millones de euros. Del mismo modo, recordó que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos en el PIB de nuestro país, aportando en el 2016, la cifra de 77.000 millones de euros.

Qué tomen nota aquellos que quieren incluir al turismo entre sus peores enemigos. Pero no todos se quejan, algunas comunidades, como la Comunidad Valenciana, siguen remando para superar en cada ejercicio al anterior. Por ejemplo, el Secretario Autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer, ha participado en Madrid en la presentación del programa de actividades de la IV Cumbre Mundial de Agencias de Viajes procedentes de 60 países que visitarán la Comunidad Valenciana del 1 al 3 de Noviembre. Aunque antes de todo esto, saldrá una vez más del Puerto de Alicante la Volvo Ocean Race. Una cita que intentará no perderse Gente Viajera, siempre que tenemos oportunidad, allí estamos, al pie del cañón.

De las idas y venidas hay una caída del turismo en Cataluña. No podemos hablarles al libre albedrío porque no es un tema baladí, ya que por Cataluña entra el 24 % de los viajeros extranjeros que llegan a nuestro país. Según la ACT, Agencia Catalana de Turismo, de momento no se registra un bajada de los turistas que llegan por el Aeropuerto de Barcelona- El Prat. En la Ciudad Condal siguen disfrutando de su tiempo de ocio aquí en Cataluña. Sin embargo, la Confederación Española de Agencias de Viajes, habla de una caída del Turismo Nacional de entre el 25 y el 30 %. No obstante, el Presidente de la Ceav, Rafael Gallego, ha instado el pasado viernes a los políticos, la ciudadanía y a los profesionales del sector en una carta enviada a los medios de comunicación “a que se abra una vía de diálogo” para buscar una solución a la crisis catalana .

Una cuestión que desde Gente Viajera calificamos como algo más que una crisis y que confiamos, al igual que la gran mayoría de españoles. De hecho, son muchos los españoles que llegados de todas partes han venido para apoyar a aquellos catalanes que se sienten españoles y que trabajan y han trabajado, por el desarrollo económico de este territorio. Ojalá la manifestaciones de ayer delante de todos los Ayuntamientos sin banderas y la manifestación masiva que se espera hoy en Barcelona, donde lucen juntas la bandera española y la senyera, sea una antesala para la recuperación del seny, del sentido común. Y los mal llamados políticos tengan su particular encuentro con el sentido común antes de recorrer el último tramo que no tendría la salida honrosa que merecen la mayoría de los catalanes, españoles y europeos.