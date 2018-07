Después de la tormenta viene la calma

La verdad, creo que estamos rozando el larguero y como decía mi abuela, ojalá sea para bien. Espero que el día 21 de Diciembre podamos volver a esa autovía que nos lleve a poder recuperar el seny, el sentido común. Creo que esta situación la esperamos todos aquellos que creemos que las cosas no son como empiezan sino como acaban. Aunque algunos se hayan ido por los cerros de Úbeda intentado cambiar el sentido de de la normalidad, parece ser que, poco a poco, el agua vuelva a su cauce.

Digo todo esto porque los que conocemos un poco Cataluña y la queremos, es decir, los catalanes de debó, los de verdad, sabemos y sentimos que Cataluña llora por tanta y tanta traición. Pero también tenemos vergüenza. Una vergüenza que se refleja y se palpa en miradas furtivas entre familiares, compañeros de trabajo y de barrio que se agarraron en un mal momento al vagón de cola de aquellos que siempre serán unos segundones, vamos unos perdedores. Cataluña no merece esto. No lo merece porque mientras unos pretenden una justicia a la carta hay otros que pasean por el extranjero tranquilamente. Es curioso, mientras pasa todo esto que la mayoría de los catalanes no dejan de trabajar. Obviamente, lo hacen cada día para que el descalabro sea menor.

Amigos míos, para muestra un botón. El pasado jueves se presentaba en Barcelona, en el espacio Ninot Cuina, el espíritu de Baqueira Beret, o lo que es lo mismo, la nueva temporada de nieve que ya tiene fecha de apertura. Si todo va bien, habrá mucha nieve este año. Una temporada de nieve que ha salido al encuentro de todos los esquiadores. Para tener todo a punto se ha sabido que Baqueira Beret se inicia la temporada con una inversión de 9 millones de euros. Todo es poco para que en su puesta a punto, o también lo podemos llamar una innovación anual, esté todo a punto para el usuario final, el cliente. Este año los esquiadores que aterricen en la Vall d’Aran tendrán motivos para que se les haga la boca agua. En la cuota 1800 se encontrarán con 1000 metros de espacio gastronómico totalmente nuevo. Además, otros 1000 metros de terraza con una gastronomía totalmente premium para disfrutar con una copa de Moët en la mano. Estos detalles esperamos que cumplan las expectativas de los amantes del deporte blanco que no quieran renunciar a la calidad integral. En este sentido, vale la pena recordar que hablamos de un espacio de 2.100 hectáreas totalmente preparadas para esquiar. Además, donde este año, aparte de mejorar la oferta gastronómica, podrán disfrutar de nuevas experiencias y emociones sin límites, como reza el vídeo de la presentación de la nueva temporada.

Recuerdo como nuestros amigos, Mario y Carol, junto a otros profesionales estupendos, nos servían platos llenos de delicias culinarias a los allí presentes. Evoco un momento especial cuando nos trajeron un arroz meloso al que no pudimos renunciar, aunque solo fuera para probarlo. De hecho, Elisabeth Esporrín, me contó que ya tiene los esquís a punto para ofrecerles todos los fines de semana, en Gente Viajera de Onda Cero, “ A vueltas con la nieve “. Seguiremos informando amigos, pase lo que pase, el ocio es el apartado del turismo en cada uno de sus segmentos. Así lo reconocía en Mendoza, Buenos Aires, recientemente Talef Rifai, Secretario General de OMT. Hablaba de esta cuestión con estas palabras: ” Estamos viviendo en la era del viaje , y nada lo va a detener”. Ejemplo, un titular del servidor de noticias, Europa Press, esta semana informa de que España ha registrado en su espacio aéreo 1,71 millones de vuelos hasta octubre lo que significa un 6,7% más que el año pasado a pesar que el BBVA hable de un posible agotamiento estructural de la oferta turística de nuestro país.

La Secretaria de Estado de Turismo, la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Club de Ecoturismo en España se han encontrado en el II Congreso Nacional de Ecoturismo. Según palabras de la Secretaría de Estado, Matilde Asián que inauguró el Congreso, “ es una oportunidad para dinamizar las zonas rurales”.

Y nos vamos de Extremadura a Córdoba. Nos vamos a Andalucía ya que está celebrando, bajo el paraguas de la Diputación hasta hoy domingo, una cita importante con el turismo y la gastronomía. Un evento que se está celebrando en el Palacio de la Merced y que además ofrece un número de actividades. Entre estas actividades, tenemos la segunda cita con Saboreando Córdoba 2017. Y así sucesivamente, como se suele decir, si se nos viene el mundo encima, que nos coja trabajando.La verdad, aspirantes a saraos trasnochados ya tenemos bastantes. Incluso según un estudio, que nos enviaron los de Wanup , 7 de cada 10 viajeros estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad a cambio de obtener servicios más personalizados.