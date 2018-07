CAMBIOS EN EL PANORAMA TURÍSTICO ESPAÑOL

La Organización Mundial del Turismo, órgano mundial como saben sin ánimo de lucro, tiene una premisa desde el minuto cero de su creación: erradicar el hambre del mundo a través de un desarrollo turístico sostenible en los cinco continentes. Además, la OMT no ha dudado en ampliar esa inmensa lista de personas con experiencia en la industria turística y sobre todo con basto conocimiento sobre lo que representa el turismo en el mundo para el desarrollo de los pueblos.

El experto es Manuel Butler, al menos hasta la llegada del nuevo gobierno al frente de Turespaña. Quedo tranquila. El señor Butler lo tiene todo demostrado, sobre todo en su primera etapa al frente de Turismo, órgano que traspasó fronteras hace ya mucho tiempo por donde pasaron profesionales procedentes de los dos partidos constitucionalistas hasta ahora, el PSOE Y EL PP, EL PP Y EL PSOE. Personas que trabajaron muy duro para que el turismo en España llegara donde ha llegado –léase el señor Guemes, que dependía del señor Costa; Amparo Fernández; Isabel Borrego; o Matilde Asian, que accedió en el peor momento a Turismo.

El caso es que gobierne quien gobierne una se desanima porque no hay manera de que contemplen la necesidad de que el turismo debería tener un ministerio propio. Pero dicho esto, la nueva y joven Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto (44 años,Vallisoletana), que asistió esta semana al II Congreso Mundial de Destinos Inteligentes que se celebró en el Centro Niemeyer en Avilés (Asturias), dijo entre otras cosas que piensa apostar por “un turismo más sostenible” además de más ”accesible”. Mientras, en el apartado de Industria, piensa seguir apostando por la innovación que deja el Gobierno saliente. Ahí me he quedado impresionada, porque en una de sus primeras alocuciones como Ministra dijo que el nuevo Gobierno de España no pretende ser “disruptor” y que tiene vocación de “continuidad” en economía- donde situamos sin duda el Turismo.

Estupendo señora Ministra, nos encanta verla con disposición de sumar en vez de restar como hacen algunos. Pero no se lo tome como consejo, aunque yo hablaría en primera persona porque la política actual está claro que “donde dije digo, digo Diego” y luego se queda todo en agua de borrajas. Vamos, que algunos políticos tienen lagunas y se olvidan fácilmente de lo que prometen a los sufridos ciudadanos. Pero no nos cabe la menor duda que con todas las responsabilidades con que le tocará lidiar, es importante que Bel Oliver, otra mujer, la nueva responsable de la Secretaría de Estado de Turismo, le ayude “a sacar las castañas del fuego”, ya que ahora el crecimiento de turismo extranjero veranea por Baleares.

Dicho esto, que sepan que las pernoctaciones hoteleras en nuestro país han crecido más de un 1,5%, mientras la mitad de los viajeros europeos, donde nos encontramos los españoles, pensamos gastar más en estas vacaciones. Como decía mi abuela “si te deprimes vete de viaje y verás que el mundo sigue rodando y que hay lugares maravillosos donde poder vivir”. Incluso en nuestro variopinto país.